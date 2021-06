Petrolio: in lieve calo, Wti sui 69 dollari al barile

ROMA, 07 GIU - Quotazioni del petrolio in lieve calo in avvio di settimana dopo i picchi dei giorni scorsi anche se comunque robuste vista la spinta della ripresa produttiva post pandemia. Il Wti del Texas passa di mano a 69,05 dollari al barile, in calo dello 0,8%. Il Brent scende dello 0,9% a 71,19 dollari al barile (ANSA).