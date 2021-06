Fisco: facebook, accogliamo con favore progressi G7

ROMA, 05 GIU - Facebook accoglie con favore l'impegno del G7 a impegnarsi per un'aliquota minima globale dell'imposta sulle società nonostante il gigante dei social media rischi di pagare di più. E' quanto afferma in un tweet il vicepresidente per gli Affari globali del colosso web Nick Clegg. "Accogliamo con favore gli importanti progressi","questo potrebbe significare che Facebook pagherà più tasse e in luoghi diversi", si legge nel tweet. (ANSA).