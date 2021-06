Borsa: Asia incerta, focus su inflazione e occupazione Usa

MILANO, 04 GIU - Borse asiatiche in ordine sparso con gli investitori che attendono i dati americani sul mercato del lavoro, nel pomeriggio, per capire quanto la robustezza della ripresa Usa possa alimentare l'inflazione. Tokyo ha ceduto lo 0,4%, Seul lo 0,2% mentre Sydney ha guadagnato lo 0,5%. Arretra Hong Kong sul finale di seduta (-0,4%) a fronte dei rialzi di Shanghai (+0,1%) e Shenzhen (+0,5%). Segnali di debolezza dai future sull'Europa e sugli Usa, tutti in ribasso frazionale. I timori per una corsa dei prezzi hanno fiaccato ieri Wall Street, risalita dai minimi dopo le indiscrezioni sulla possibilità che il presidente Joe Biden, riveda i suoi piani sulla tassazione delle imprese in senso meno restrittivo, con l'introduzione di una tassa minima del 15%. Nel pomeriggio dai dati sulle buste paga Usa ci si attende la creazione di 674 mila nuovi posti di lavoro a maggio: in caso di sorprese positive potrebbero esserci impatti sui mercati, preoccupati per un surriscaldamento dell'economia americana che potrebbe costringere la Fed a rivedere la sua politica monetaria. Poco mosso il petrolio con il Wti a 68,8 dollari al barile e il brent a 71,3 dollari, in netto calo (-1,3%) il petrolio, che tratta a 1.869 dollari l'oncia. (ANSA).