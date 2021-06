Moda: Zegna acquisisce la maggioranza di Tessitura Ubertino

MILANO, 03 GIU - Il Gruppo Ermenegildo Zegna consolida il proprio polo tessile del lusso con l'acquisizione della partecipazione di maggioranza della Tessitura Ubertino, azienda specializzata nei tessuti di alta gamma per donna, di Pratrivero, Valdilana, Biella. L'accordo prevede che il Gruppo Zegna acquisisce la maggioranza del 60% di Tessitura Ubertino, mentre i fratelli Ubertino mantengono una partecipazione del 40% del capitale sociale e la responsabilità sia della gestione che della direzione creativa. "Questa nuova acquisizione della Tessitura Ubertino aggiunge un nuovo tassello al nostro polo tessile del lusso rappresentato dalle migliori realtà del nostro paese, ciascuna con la propria specializzazione in tessuti di alta gamma. Abbiamo sempre creduto nella filiera della 'Industria della Moda Italiana' per la quale rappresenta un asset molto importante," afferma Gildo Zegna, ceo del Gruppo. La Tessitura Ubertino, è un lanificio boutique che da oltre 30 anni crea tessuti di altissima qualità per donna come il tweed e le lavorazioni Jacquard. L'azienda fondata nel 1981 da Adalgiso Ubertino, è oggi gestita dai figli Alberto e Paolo che hanno fatto conoscere le loro creazioni attraverso i marchi più importanti del lusso mondiale. "Le comune radici biellesi, la tradizione nei tessuti di altissima qualità ci hanno naturalmente portato a definire questo accordo per dare un nuovo impulso alla nostra azienda e per raggiungere allo stesso tempo nuovi traguardi", afferma Alberto Ubertino, direttore creativo di Tessitura Ubertino e Co-ceo dell'azienda insieme al fratello Paolo. (ANSA).