Borsa: Milano chiude positiva con Pirelli, Ferrari e Prysmian

MILANO, 03 GIU - Seduta senza grandi spunti per Milano con il Ftse Mib che chiude poco mossa +0,29% e resta sopra i 25mila punti. Tra i big in evidenza Pirelli (+2,37%), Ferrari (+2,04%) , Prysmian (+1,92%) e Saipem (+1,39%), quest'ultima anche per l'effetto greggio sui massimi da oltre due anni e mezzo. Tra gli altri titoli bene Stellantis (+1,14%), Azimut (+1,24%) e Recordati (+1,13%). Banche in generale positive e sempre sotto la lente per il risiko del settore che potrebbe coinvolgere più istituti. Tra questi Banco Bpm segna un +0,91%. Marginale Unicredit (+0,34%). Negativa invece Bper (-0,44%) e Popolare di Sondrio (-0,86%), quest'ultima fuori dal paniere principale. Così come Mps che è piatta (-0,08%). In fondo al listino Atlantia (-1,5%). Vendite anche su Stm (-1,33%) ed Enel (-1,12%). (ANSA).