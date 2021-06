Confindustria,+0,4% produzione industriale maggio. C'è ottimismo

ROMA, 03 GIU - "La produzione recupera in aprile (+0,3%) e maggio (+0,4%)", rileva il Centro studi di Confindustria, che vece una "fiducia in miglioramento e prospettive più positive. "Gli imprenditori mostrano un maggiore ottimismo: l'indice di fiducia è salito in maggio sui livelli massimi dall'autunno del 2017, in linea con il miglioramento della crisi sanitaria e l'allentamento delle restrizioni", indicano gli economisti di via dell'Astronomia: "Scorte basse e domanda in accelerazione preannunciano ulteriori recuperi di attività anche nei mesi estivi". (ANSA).