Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -0,10%

MILANO, 03 GIU - La Borsa di Milano apre in calo. L'indice Ftse Mib cede in avvio di seduta lo 0,10% a 25.350 punti. E' Intesa Sanpaolo a pesare sul listino con un calo dello 0,26%. Restano invece sugli scudi i titoli legati in diverso modo al petrolio, da Saipem (+0,97%) a Tenaris (+1,03%). (ANSA).