Trento pronta per il 16mo Festival dell'economia

MILANO, 02 GIU - Tutto è pronto a Trento per alzare il sipario sulla 16ma edizione del Festival dell'Economia di Trento che quest'anno ha come titolo 'Il ritorno dello Stato'. "La pandemia di coronavirus ha spinto il settore pubblico a entrare in modo ancora più invasivo nelle nostre vite, regolando ogni aspetto più recondito della nostra quotidianità. Quando finalmente usciremo dall'emergenza ci ritroveremo con uno Stato ipertrofico che ha invaso campi in passato riservati esclusivamente all'iniziativa privata" introduce il tema il direttore scientifico della manifestazione Tito Boeri. L'inaugurazione sarà alle 15 ma farà da anteprima alle 11.30 un dialogo fra Tito Boeri e Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici e monetari. Poi fino a sera si susseguonuo gli incontri, il premio Nobel Michael Kremer, Oriana Bandera, Carlo Cottarelli e Joseph E. Stiglitz, solo per citarne alcuni, che sarà possibile seguire sia in presenza che in streaming dal sito del Festival. (ANSA).