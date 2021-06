AMC e la carica dei 'meme stocks',+3.000% a Wall Street

NEW YORK, 02 GIU - AMC è salita quest'anno del 3.000% con l'armata degli investitori di Reddit, divenendo così la regina dei 'meme stock', i titoli di quelle società che gli investitori non scelgono per i 'fondamentali' ma per il clamore sui social media e sui forum online. Solo nelle ultime due settimane la catena di cinema ha guadagnato il 400%, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 33 miliardi di dollari, maggiore anche ai 25 miliardi toccati da GameStop al picco della sua volata in gennaio. Altri esempi sono BlackBerry, con migliaia di menzioni corre in rialzo del 23%, le condivisioni di Sundial Growers si traducono in un rialzo del 10,5% e del 6% per Palantir Technologies. Spesso una trappola per chi entra nell'investimento quando le quotazioni sono allo Zenit ma ancora una volta l'esercito di Reddit, il social di riferimento per i trader fai-da-te, ha battuto gli short seller: i venditori allo scoperto hanno perso 1,3 miliardi di dollari con le loro scommesse su AMC. La trovata della catena di cinema,l'annuncio di speciali riconoscimenti per i suoi investitori retail, incluse proiezioni esclusive e popcorn gratis, sta facendo volare il titolo a Wall Street, dove arriva a guadagnare fino al 100% a 72,62 dollari. (ANSA).