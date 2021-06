2 giugno: sindacati, ripartire dal lavoro

MILANO, 02 GIU - "Dobbiamo ripartire dai valori della centralità del lavoro, della tutela della persona, della coesione sociale, della partecipazione, per costruire un'Italia migliore". È quanto scrive, in occasione del settantacinquesimo anniversario della Festa della Repubblica, il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. Es Maruizio LAndini segretario della Cgil ricorda che questa repubblica i principi della Costituzione, che vogliono questa Repubblica fondata sul lavoro vanno difesi ogni giorno: "abbiamo bisogno della lotta democratica, del sostegno, dell'impegno di tutti per far sì che quei principi siano sempre rispettati e applicati. La vera rivoluzione è applicare quei principi, a partire dalla democrazia e dal lavoro". (ANSA).