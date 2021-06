Borsa: Milano si appiattisce, rallenta tutta Europa con NY

MILANO, 02 GIU - La Borsa di Milano si schiaccia sulla parità (Ftse Mib +0,04%), tutti i listini in Europa rallentano con Londra che riduce il rialzo allo 0,10%, Francoforte allo 0,24% e Parigi allo 0,38 per cento. Lo sguardo è rivolto oltreoceano, a New York dove gli indici di Wall Street, partiti in rialzo, ora girano al ribasso. L'attesa è per il Beige book e le possibili mosse della Fed contro l'aumento dei prezzi. (ANSA).