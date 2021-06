Borsa: Milano prosegue in rialzo con Europa, bene energia

MILANO, 02 GIU - Piazza Affari prosegue la seduta in cauto rialzo, cercando di arrampicarsi nuovamente ai massimi dall'ottobre del 2008, ai quali la separano ormai una manciata di punti dell'indice Ftse Mib. Il listino milanese avanza dello 0,25%, in linea con le altre Borse europee, tutte in rialzo frazionale, spinto da Interpump (+7%), Buzzi Unicem (+2,5%), Intesa (+1,3%), Cnh (+1,1%) ed Eni (+1,1%), in scia al rialzo del prezzo del petrolio. Non fa prezzo H-Farm, che ha incassato 6 milioni di euro nell'ambito della cessione miliardaria dell'app Depop, startup nata all'interno dell'incubatore veneto. Flettono invece Atlantia (-1,7%), Diasorin (-1,5%) e Stm (-1,1%). Non si arresta la corsa del petrolio, con il Brent che supera quota 71 dollari al barile, e che trascina con sé tutto il comparto dell'energia. Poco mosso a 108 punti base lo spread Btp-Bund (ANSA).