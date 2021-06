Borsa: Europa dimezza guadagni sul finale

MILANO, 01 GIU - Chiudono in rialzo, ma dimezzano i guadagni, i listini delle Borse in Europa. L'indice Cac a Parigi si ferma in rialzo dello 0,67%, Francoforte ha guadagnato lo 0,96%, Madrid lo 0,44%, Londra lo 0,82 per cento. (ANSA).