Porti: Trieste, +4% container e +31,93% RoRo in 4 mesi

TRIESTE, 01 GIU - Traffici in aumento nel primo quadrimestre per container (+4%), RoRo (+31.93%) e ferroviario (+8,52%). Da aprile crescono anche i volumi totali per la prima volta dopo la pandemia (+20,44%). Sono i risultati del Porto di Trieste. Per i container, sono 250.284 i TEU movimentati. Il comparto RO-RO consolida l'andamento positivo con 96.904 unità. In controtendenza le rinfuse solide (-9,06%) e 160.401 tonnellate movimentate, ma pesa la flessione delle rinfuse liquide (-17,65%) con 10.392.063 tonnellate. Quest'ultima perdita, dovuta al covid, ha inciso sui volumi totali del quadrimestre (-9,55%) rispetto allo stesso periodo 2020. (ANSA).