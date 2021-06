Spread Btp-Bund: stabile intorno a 108 punti

MILANO, 01 GIU - Stabile in mattinata il differenziale tra Btp e Bund, a 108,3 punti, dopo avere fatto segnare un calo in confronto alla chiusura del giorno precedente, che era stata a 109,7 punti. Poco dopo l'apertura di seduta ha toccato un massimo di 110,5 punti, poi un minimo di 107,8 intorno alle 11. In calo allo 0,89% il rendimento del decennale italiano, secondo i dati sulla piattaforma Bloomberg, dopo che in mattinata aveva raggiunto un massimo dello 0,91% verso le 9.15. La chiusura del giorno precedente era stato allo 0,90%. (ANSA).