Borsa: Asia in rialzo, seduta con elevata volatilità

MILANO, 01 GIU - Vanno in ordine sparso le principali Borse asiatiche, verso il termine di una seduta caratterizzata da un'elevata volatilità, con cali per i titoli dei comparti dei beni di prima necessità e assistenza sanitaria, mentre sono saliti quelli dei beni voluttuari. A Tokyo contrastati gli indici, con il Topix chiuso in rialzo (+0,1%) e il Nikkei in calo (-0,1%) a mercati ancora aperti. In salita Hong Kong (+0,6%), con le contrattazioni in corso, mentre in Cina Shanghai (+0,03%) è piatta e Shenzen (+0,1%) in positivo. Guadagna la Corea (+0,5%), mentre è in controtendenza l'Australia (-0,2%) alla chiusura. Mossi cambi, con la sterlina ai livelli più elevati dall'aprile 2018, arrivata a 1,4244 sul dollaro, con in giornata previsto l'intervento del governatore della Bank of England. Nel Regno Unito intanto l'indice dei prezzi delle case a maggio si mantiene sopra le previsioni. Corre il greggio (wti +2,1%) a 67,7 dollari al barile, con in calendario la riunione dell'Opec Plus. Tra i dati macroeconomici attesi, oltre al Pil e ai dati sulla disoccupazione in Italia, sono previsti anche l'inflazione, la disoccupazione e l'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona e i dati sulla disoccupazione in Germania. (ANSA).