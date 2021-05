Borsa: Europa conclude debole, Parigi -0,6%

MILANO, 31 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente tutti leggermente in calo: Parigi ha chiuso la seduta in ribasso dello 0,63%, con la Borsa di Francoforte negativa dello 0,57% e quella di Amsterdam dello 0,55%. Chiusa Londra per festività, mentre Madrid è stato il più pesante tra i listini principali con un calo finale dello 0,80%. (ANSA).