Borsa:Milano in rialzo,rally Cattolica con l'opa di Generali

MILANO, 31 MAG - La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei in attesa dei dati sull'inflazione e delle considerazioni del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in occasione della presentazione della Relazione annuale sul 2020. Lo spread tra Btp e Bund scende a 109 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,94%. A Piazza Affari volano Cattolica (+12,7%), dopo l'opa lanciata da Generali (-0,1%), e Retelit (+14,7%), che entra agli scambi dopo l'annuncio dell'offerta lanciata Marbles spa, società controllata dal fondo spagnolo Asterion. Tonica Atlantia (+3,1%) nel giorno dell'assemblea per decidere sull'offerta del consorzio di Cdp per Aspi. Scivola Iren (-2,2%) dopo il cambio dell'amministratore delegato. In rosso anche Enel (-0,7%) e A2a (-0,6%). Debole Eni (-0,2%), con l'andamento del prezzo del petrolio, e Leonardo (-0,3%). (ANSA).