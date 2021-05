Landini, patente a punti per imprese, premiare chi in regola

ROMA, 30 MAG - Introdurre una 'patente a punti' per premiare le imprese che rispettano le regole e vietare invece a chi non le rispetta di partecipare ai bandi di gara e lavorare. E' la proposta avanzata dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervistato a in Mezz'ora in più. (ANSA).