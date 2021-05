Recovery: ora assunzioni, poi corruzione, fisco, concorrenza

ROMA, 30 MAG - Archiviate le semplificazioni e la governance inserite nel decreto Recovery, il cronoprogramma del Pnrr procede ancora a velocità accelerata. Per rispettarlo, il governo dovrà innanzitutto approvare entro la prossima settimana il decreto per il reclutamento della P.a. Le assunzioni di esperti e figure professionali ad hoc sono infatti considerate essenziali per la realizzazione dei progetti del Recovery. A giugno andranno presentati il ddl delega per la riforma del Codice degli appalti e una seconda delega per l' "abrogazione e la revisione di norme che alimentano la corruzione". Una commissione interministeriale dovrà occuparsi della razionalizzazione degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno. A luglio sarà invece la volta della legge sulla concorrenza e dell'attesa delega sul fisco, che farà tesoro del lavoro delle Commissioni parlamentari sulla riforma dell'Irpef. Sempre entro luglio, il ministero del Lavoro punta anche a mettere a punto la riforma degli ammortizzatori sociali. (ANSA).