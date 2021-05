Borsa: Milano positiva con Europa, allunga passo Mps

MILANO, 28 MAG - Le Borse europee restano nella sostanza poco variate con gli indici che guardano soprattutto agli Stati Uniti con una serie di macro tra cui i consumi e le spese personali ma anche il maxi budget da 6mila miliardi di dollari per cui il presidente Joe Biden si appresta a chiedere il via libera del Congresso. A Milano (Ftse Mib +0,13% a 25.089 punti), oltre all'evidenza di Cattolica (+11,5%), fuori dal paniere principale allunga Mps (+7,33%), sempre al centro del risiko bancario con l'ipotesi spezzatino che viene rilanciata con Unicredit tra i protagonisti e il coinvolgimento di Mcc, Banco Bpm, Bper e Poste. Nel Vecchio Continente l'indice d'area, lo stoxx 600, guadagna mezzo punto percentuale con finanziari, industriali in luce. Londra registra un +0,19%, Francoforte e Parigi un +0,5%. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile in area 110 punti base con i rendimento del decennale italiano allo 0,93%. Anche il petrolio si conferma poco mosso con il wti a 67 dollari al barile. Fermo anche l'euro a 1,219 dollari. (ANSA).