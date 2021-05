Borsa: Milano cauta ma positiva (+0,12%), svetta Cattolica

MILANO, 28 MAG - La Borsa di Milano si muove cauta ma positiva nei primi scambi con il Ftse Mib che segna un +0,12% a 25.085 punti. Tra le blue chip in testa Leonardo (+1,67%) e Nexi (+1,11%). Lo spread tra Btp e Bund resta in area 110 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,94% Fuori dal paniere principale svetta Cattolica (+9,9%) dopo i conti del primo trimestre dell'anno, che hanno evidenziato una crescita generalizzata degli indicatori economici e un aumento della solidità patrimoniale. In luce tra i bancari Mps (+2,62%) sempre sotto i riflettori nell'ambito del risiko bancario. Così come Popolare Sondrio (+0,44%) con il mercato che guarda ad un matrimonio con Bper (-0,93%) con Unipol che è primo azionista di entrambe. Tra i big cedono Diasorin (-1,56%) Stellantis (-1,03%). Il valzer degli allenatori si fa sentire sui titoli del squadre di calcio. Sale la Roma (+7,43%) debole la Juve (-0,26%) mentre la Lazio cede l'1,9%. (ANSA).