Porti: prezzo container Asia-Europa a record 10mila dollari

ROMA, 28 MAG - Record di costi per il trasporto di container dall'Asia all'Europa con effetti a catena su tutta la filiera industriale e logistica. Come riporta Bloomberg per la prima volta il costo per spostare un container, misurato dall'indice Drewry è' salito oltre i 10mila dollari (10,174, sulla rotta Shangai-Rotterdam) con una crescita del 3,1% rispetto solo a una settimana fa e del 485% nei confronti dello scorso anno. I prezzi sono spinti dalla domanda in ripresa dopo la fine della pandemia, gli effetti dell'interruzione del Canale di Suez, la politica applicata dai grandi operatori di trasporto e la scarsità stessa di container che spesso oramai viaggiano vuoti di ritorno verso la Cina senza attendere di essere riempiti allo scopo di poter compiere prima possibile il più lucroso viaggio di andata e incassare gli incentivi decisi da Pechino. (ANSA).