Comitato interministeriale ecotransizione domani alle 10.30

ROMA, 27 MAG - "Il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica è stato convocato per domani alle 10:30". Lo ha detto il ministro Roberto Cingolani al question time al Senato. Il comitato, voluto da Mario Draghi, deve coordinare il lavoro dei vari ministeri sui temi della transizione ecologica. Non era ancora stato convocato. (ANSA).