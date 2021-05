Borsa: Europa in ordine sparso dopo i dati Usa, MiIano +0,75%

MILANO, 27 MAG - Si muovono in ordine sparso le principali borse europee dopo i dati sul Pil e le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa. Milano è in testa con un rialzo dello 0,75%, seguono Parigi (+0,91%) e Madrid (+0,46%), poco mosse Londra (-0,01%) e Francoforte (+0,01%), con gli occhi degli investitori puntati sull'inflazione e sull'allentamento delle restrizioni per l'emergenza coronavirus. Contrastati i futures Usa, con i contratti sul Dow Jones positivi e quelli sul Nasdaq in rosso. Pesa il calo del prezzo del petrolio (Wti -0,84% a 65,67 dollari al barile), in attesa di un eventuale arrivo sul mercato del greggio iraniani con il possibile allentamento delle sanzioni, mentre l'euro è stabile a 1,219 dollari. Acquisti sui bancari da Bps (+3,26%) a Banco Bpm (+2,69%), Santander (+2,67%), Ing (+2,13%) e Bnp (+1,96%). Contrastati gli automobilistici Stellantis (+2%), Daimler (-0,32%) e Ferrari (-0,3%). (ANSA).