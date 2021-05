Borsa: Milano sale (+0,6%) con fiducia Italia, futures incerti

MILANO, 27 MAG - Piazza Affari si conferma positiva (Ftse Mib +0,64%) con i futures Usa contrastati in attesa di una lunga serie di dati, dalle richieste di sussidi di disoccupazione al Pil trimestrale. In rialzo oltre le stime la fiducia delle famiglie e delle imprese italiane. In calo a 110,9 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento dei titoli decennali invariato allo 0,918%. In ribasso il greggio (Wti -1,03% a 65,53 dollari al barile), contrastati invece i metalli, con alluminio, rame e nichel in rialzo a differenza degli altri. Sugli scudi la Banca Popolare di Sondrio (+3,36%), che dopo il recente blitz ha Unipol (+1,58%) come primo azionista appena sotto il 7%. Un quadro ottimale per riaccendere i riflettori sul risiko bancario, che si allarga a Banco Bpm (+2,47%), Unicredit (+1,56%), Bper (+1,33%) e Mps (+1,3%). Acquisti anche su Intesa (+1,6%), che con Ubi ha già fatto la sua parte. Bene Moncler (+2,81%), con gli analisti ottimisti sul settore del lusso, Leonardo (+2,76%), fresca di accordo con Microsoft sulla sicurezza informatica, Cnh (+2,29%) e Pirelli (+2,33%), più cauta invece Stellantis (+0,6%). Segno meno per Recordati (-1,22%), Ferrari (-0,66%) e Campari (-0,62%). Poco mosse Eni (-0,04%), A2a (-0,21%) e Buzzi (-0,26%). (ANSA).