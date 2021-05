Borsa: Milano (+0,3%) inverte la rotta con le banche

MILANO, 27 MAG - La Borsa di Milano (+0,3%) inverte la rotta rispetto l'avvio in calo. Piazza Affari è sostenuta dalle banche con in testa la Popolare di Sondrio (+2,8%), tra gli istituti di credito al centro del consolidamento del settore dopo che Unipol (+0,3%) è diventata prima azionista e l'ipotesi di una futura operazione che coinvolgerebbe Bper (+0,3%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 113 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,93% All'insegna del buonumore anche Banco Bpm (+1,7%), Unicredit (+1,4%), Mediobanca e Intesa (+1%) e Mps (+0,9%). Nel listino principale spiccano anche Leonardo e Pirelli (+1,4%). Contrastati i titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio in calo. Piatta Eni mentre sono in rialzo Saipem (+0,5%) e Tenaris (+0,7%). In ordine sparso le auto con Ferrari (-1,1%) e Stellantis (-0,1%) mentre è in rialzo Cnh (+1,1%). In fondo al listino Recordati (-2%), in linea con il comparto farmaceutico in Europa. Male anche Campari (-0,9%) e Amplifon (-0,6%). (ANSA).