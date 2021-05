Borsa: Europa apre debole in attesa dati Usa

MILANO, 27 MAG - Le Borse europee aprono deboli in attesa di una serie di dati macroeconomici in arrivo dagli Stati Uniti, tra cui i sussidi di disoccupazione, le stime del pil e gli ordini di beni durevoli. Gli investitori guardano anche all'allentamento delle misure di restrizione per contenere i contagi da coronavirus. Sullo sfondo i primi colloqui tra Usa e Cina sul fronte commerciale. Debole il petrolio con la prospettiva dell'arrivo sul mercato della produzione iraniana. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è stabile a 1,2196. Avvio di seduta in calo per Madrid (-0,24%), Francoforte (-0,2%), Parigi (-0,18%), piatta Londra (-0,05%). (ANSA).