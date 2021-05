Inps: Quota 100 traina pensioni pubblici, 179.000 nel 2020

ROMA, 26 MAG - Nel 2020 l'Inps ha liquidato 179.230 nuove pensioni per i dipendenti pubblici, oltre la metà delle quali anticipate rispetto all'età di vecchiaia (54,9%) . Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sulle pensioni. Il dato sul complesso delle pensioni liquidate è in aumento dell'8,4% rispetto alle 165.327 liquidate nel 2019 e risente anche dell'accesso al collocamento a riposo con Quota 100. Già nel 2019, anno di partenza della misura, c'era stato un incremento del 10% sull'anno prima. Gli importi medi mensili, sono pari a 1.997 euro nel 2020, con un calo del 3,5% sul 2019. Nel complesso le pensioni vigenti all'inizio del 2021 sono 3.029,451 con un importo medio di 1.948 euro. Il 58,8% sono anticipate per quasi due terzi dell'importo complessivo (il 64,5%). (ANSA).