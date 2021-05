Borsa: Milano incerta con Europa, attenzione su banche

MILANO, 26 MAG - Poche idee sui mercati azionari a inizio giornata: in Piazza Affari l'indice Ftse Mib, che punta a superare la quota psicologica dei 25mila punti, per ora ondeggia attorno alla parità con escursioni in terreno marginalmente negativo, con le altre Borse europee che si mantengo di qualche frazione di punto in rialzo (Londra, Parigi e Francoforte +0,1%). A Milano, con lo spread Btp/Bund stabile in apertura a quota 112 punti base, la Popolare di Sondrio dopo una fiammata iniziale sale oltre il 2% a 2,1 euro, ondeggiando sul prezzo di acquisto dell'operazione di reverse accelerated book building lanciata da Unipol. Positivo il Banco Bpm (-1,8%) da tempo inserito nelle possibili operazioni di aggregazione del settore mentre Bper, molto nervosa dopo una partenza positiva, scende di oltre un punto percentuale, con Unipol sulla stessa linea. In Piazza Affari tra gli altri titoli principali qualche acquisto su Inwit (+1%) e anche Tim (+0,5%), mentre scendono di qualche frazione Atlantia (-0,7%) e Banca Generali (-0,9%). (ANSA).