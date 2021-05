Banche: corre in Borsa Popolare Sondrio dopo crescita Unipol

MILANO, 26 MAG - Forte corrente di acquisti in Piazza Affari sulla Popolare di Sondrio dopo che Unipol ha annunciato e poi concluso l'operazione di rastrellamento di azioni: il titolo della banca valtellinese sale in avvio di seduta del 6% a 4,26 euro. Bene anche gli altri istituti che in qualche modo vengono inseriti nelle possibili operazioni di aggregazione del settore: il Banco Bpm cresce del 2,6% a quota 2,89, mentre Bper sale dell'1,5% a quota 2,16. Positiva anche Unipol (+0,8%). (ANSA).