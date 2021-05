Borsa: Asia tiene in attesa segnali dagli Usa, Tokyo solida

MILANO, 26 MAG - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente di qualche frazione di punto sopra la parità, con gli operatori che sembrano attendere soprattutto i dati macroeconomici statunitensi di domani su ordini alla manifattura, disoccupazione e lettura finale del Pil. Dopo la chiusura fiacca di Wall street frenata sempre dai timori di inflazione che porterebbe a una stretta monetaria da parte della Fed, Tokyo in conclusione di seduta segna un rialzo dello 0,4%, mentre appare più solida Hong Kong in aumento dello 0,8%. In crescita di mezzo punto percentuale Shanghai, mentre Seul segna una limatura dello 0,1%, con Sidney che si muove sulla stessa linea. Qualche segnale più netto dal listino di Bangkok, che ha chiuso in aumento dell'1% e ancora di più da quello di Manila, con un rialzo finale del 2,3%. Incerti i futures sull'avvio delle Borse europee. (ANSA).