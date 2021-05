Borsa: l'Europa apre in positivo

MILANO, 25 MAG - Apertura in positivo per le principali Borse europee. La migliore è Francoforte (+0,7%) a 15.548 punti, chiusa il giorno precedente per la festività di Pentecoste e che rileva nel trimestre un Pil in calo (-1,8%) più delle previsioni (-1,7%), seguita da Londra (0,23%) a 7.060 punti e Parigi (0,13%) a 6.416 punti. (ANSA).