Borsa: Asia in rialzo per il quarto giorno, su i tecnologici

MILANO, 25 MAG - Le Borse asiatiche sono alla quarta seduta consecutiva di rialzi, con Shanghai (+2,3%) e il Csi 300 (+3%) in Cina, che superano tutti, a mercati ancora aperti. Si registra un rimbalzo dei tecnologici, dopo che la Fed ha cercato di placare le preoccupazioni sull'inflazione. Giornata positiva anche in Giappone, con gli indici Nikkei (+0,6%) e Topix (+0,3%), che hanno chiuso con guadagni, così come Taiwan (+1,5%), la Corea (+0,8%) e l'Australia (+0,9%). Ben avviata per terminare la giornata in rialzo anche l'India (+0,3%), nonostante continui a pesare la situazione sanitaria del Covid 19. Tra i dati macroeconomici attesi in giornata ci sono l'indice Ifo tedesco sulla fiducia degli imprenditori a maggio, previsto in crescita, e quello sulla fiducia dei consumatori Usa, stimato invece in calo. Il pil tedesco nel trimestre è sceso dell'1,8%, leggermente sopra il -1,7% della precedente stima e si guarda agli ordini di macchinari del Giappone e alle vendite di nuove case e ai prezzi delle abitazioni negli Usa. Il governatore della Banca di Francia, Francois de Villeroy de Galhau, parlerà a un evento di Danske Bank. Attenzione anche alla Boj-Imes Conference, a cui parteciperanno il governatore della Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, e il capo economista della Bce, Philip Lane. (ANSA).