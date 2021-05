Borsa: l'Europa migliora, Milano resta in coda (-0,4%)

MILANO, 24 MAG - Migliorano, in linea con Wall Street, in rialzo nonostante il calo dell'indice della Fed di Chicago, le principali Borse europee verso fine seduta, con in testa Londra (+0,3%), seguita da Parigi (+0,2%), mentre rimane piatta Madrid (-0,08%) e negativa Milano (-0,04%), dove sul Ftse Mib pesa lo stacco cedola di 18 tra i titoli a più elevata capitalizzazione. Chiuse Francoforte e Zurigo per festività. Sullo sfondo gli sforzi per contrastare la pandemia da Covid 19 con i vaccini e le cure, con i numeri di contagi e decessi che continuano a preoccupare in alcuni Paesi, India in particolare. Tra le materie prime frenata dei metalli, dopo le azioni della Cina per calmierarne i prezzi, con una discesa soprattutto del nichel (-2%) a 16.791 dollari alla tonnellata. In rosso di conseguenza l'estrattivo, da Bhp (-0,9%) a Rio Tinto (-0,6%). Non vanno giù oro (+0,1%) a 1885 dollari l'oncia e argento (+0,5%) a 27,8 dollari l'oncia. Corre il greggio (wti +2,4%) a 65,1 dollari al barile, ma riesce a trascinare solo alcuni titoli, come Bp (+0,9%), Repsol e Galp (+0,8%), non altri, quali Eni (-2,3%), nel giorno del dividendo, e Neste Oyj (-0,5%). L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, è piatto (+0,07%) e trainato dai semiconduttori, in particolare Asml (+2,2%) e Asm (+2%). Bene le auto, Renault in particolare (+1,7%). A velocità alterne le banche, con cali per una parte, tra cui Banco de Sabadell (-3,2%) e Bnp Paribas (-1,6%), e rialzi per un'altra, da Banco Bpm (+1,6%), sulla prospettiva di aggregazioni, e Fineco (+0,9%), mentre lo spread Btp Bund è sostanzialmente stabile, a 116,3 punti. Male molte utility, tra cui Engie (-4%) e A2a (-2,7%). (ANSA).