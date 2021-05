Spread Btp-Bund: in rialzo verso 117 punti

MILANO, 24 MAG - E' in rialzo verso 117 punti il differenziale tra Btp e Bund, che fa segnare 116,8 punti, rispetto ai 116,2 della chiusura di venerdì. A inizio seduta è sceso a 115,12 punti e poco dopo le 12 ha raggiunto un massimo di 117, 4 punti. Il rendimento del decennale italiano, secondo la piattaforma Bloomberg, è all'1,03%, come alla chiusura di venerdì, e in giornata si è mosso poco, arrivando a un minimo dell'1,008% verso le 9.30 e a un massimo dell'1,04% poco prima delle 12. (ANSA).