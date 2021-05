Borsa: Milano cede (-0,4%), pesa stacco cedole, bene Saipem

MILANO, 24 MAG - Piazza Affari appare negativa nella prima seduta della settimana (Ftse Mib -0,4%), giorno in cui staccano la cedola 18 blue chip, tra cui Eni (-1,32%), Generali (-4,02%), Unipol (-2,9%) e Intesa (-0,42%). Più la cedola è generosa, maggiore è il calo registrato in Borsa. Senza lo stacco, l'indice sarebbe positivo per lo 0,49%, poiché il monte dividendi da 5 miliardi di euro corrisponde allo 0,89% del Ftse Mib. In rialzo Saipem (+1,77%), Bper (+1,58%)Banca Generali (+1,55%), banco Bpm (+1,24%), Mediolanum (+1,2%), Unicredit (+0,84%) e Mediobanca (+0,76%). Tra i titoli che staccano la cedola si segnalano anche Italgas (-4,52%), A2a (-2,32%) e Prysmian (-1,37%). (ANSA).