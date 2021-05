Petrolio: avvio di settimana in rialzo Wti sopra 64 dollari

NEW YORK, 24 MAG - Avvio di settimana in rialzo per le quotazioni del petrolio sulle prospettive di ripresa dell'economia dopo l'ondata pandemica. Stamane il greggio Wti recupera lo 0,7% e passa di mano poco sopra i 64 dollari al barile (64,07). In aumento anche il Brent che sfiora i 67 dollari a 66,9 dollari il barile (ANSA).