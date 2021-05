Fonti min.Lavoro, ok unanime a norme licenziamenti in cdm

ROMA, 23 MAG - "Il recente consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità un dl condiviso da tutte le forze politiche di maggioranza e discusso in pre-consiglio il giorno prima". E' quanto apprende l'ANSA da fonti del ministero del Lavoro che sottolineano come "gli interventi proposti sono stati inviati al Mef e al Dagl e sono stati oggetto dell'esame del preconsiglio il giorno precedente alla loro approvazione". Il decreto Sostegni bis, sottolineano le stesse fonti del ministero, "ha importanti misure per garantire il mantenimento dei posti di lavoro e la ripartenza delle attività private che vengono sostenute con diversi strumenti mirati, compresa la norma sulla proroga del blocco dei licenziamenti a fine agosto per chi chiede la cig Covid entro fine giugno e l'azzeramento delle addizionali per tutto il 2021 per chi usa la cig ordinaria impegnandosi a non licenziare". (ANSA).