Borsa: Milano chiude a +0,88%, bene Campari, giù Banco Bpm

MILANO, 20 MAG - Piazza Affari ha chiuso la seduta sui massimi di giornata (Ftse Mib +0,88% a 24.702 punti), tra scambi in calo per 2,23 miliardi di euro di controvalore, 0,5 miliardi in meno rispetto alla vigilia. In flessione a 116,8 punti base, il differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi, con il rendimento dei titoli decennali in calo all'1,056%. Gli acquisti hanno interessato Campari (+2,78%), Ferrari (+2,26%) e Stellantis (+1,87%), sull'onda lunga dell'accordo con Foxconn e dopo le vendite di auto in Europa. Bene anche Nexi (+2,08%), Amplifon (+2,02%), Exor (+1,57%) e Moncler (+1,52%), seguita da Cnh (+1,45%), Interpump (+1,43%) ed Stm (+1,42%). Sotto pressione Banco Bpm (-2,17%), per i timori che possano venire meno gli incentivi governativi alle fusioni bancarie , con la conversione in credito d'imposta delle imposte attive differite (Dat) generate dalle cessioni di crediti deteriorati. Più caute Bper (-0,94%), Mps (-0,57%) e Intesa (+0,15%). Segno meno per Unipol (-0,91%) Saipem (-0,78%), Tenaris (-0,62%) ed Eni (-0,16%), con il greggio in calo, mentre Tim (-0,21%), dopo uno spunto iniziale con un rialzo fino all'1%, ha ripiegato nel giorno della trimestrale. Sul fronte del calcio ha ceduto la Roma (-0,78%), bene invece la Lazio (+0,9%) e la Juventus (+0,34%), vincitrice della Coppa Italia. Sprint di Geox (+8,47%). (ANSA).