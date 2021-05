Borsa: Europa tiene con rialzo Wall Street, Milano +0,45%

MILANO, 20 MAG - Tengono le borse europee con gli indici Usa in rialzo dopo il calo delle nuove richieste di sussidi di disoccupazione (444mila unità), che portano comunque il totale in rialzo sulla settimana precedente, allontanando i rischi di una stratta monetaria della Fed. Giù l'indice della Fed di Filadelfia a 31,5 punti, oltre 11 in meno delle stime, a completare il quadro di incertezza dell'economia. In rialzo le criptovalute dal Bitcoin (+20,38%) ad Ethereum (+17%), che cedono comunque rispettivamente oltre il 16 e il 24% rispetto a 7 giorni fa. Salgono l'euro e la sterlina nei confronti del dollaro, mentre segna il passo il greggio (Wti -1% a 62,73 euro) pur con le scorte settimanali Usa in ribasso. Sotto pressione i metalli ad eccezione dell'oro (+0,43% a 1.877 dollari l'oncia), del ferro (+0,13%) e dell'acciaio (+0,14%), mentre scende a 117,4 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento dei titoli decennali in flessione di 4,9 punti all'1,06%, sempre comunque al di sopra degli analoghi titoli greci (1,01%). Si muovono di pari passo Milano e Londra (+0,45% entrambe), fanno meglio invece Parigi (+0,86%) e Francoforte (+1,17%), mentre cede qualche punto Madrid (-0,1%). Deboli Banco Bpm (-2,2%) e Bper (-1,29%) in Piazza Affari, in attesa delle decisioni del Governo sulle agevolazioni alle fusioni bancarie. Giù Intesa (-0,6%) ed Mps (-0,66%), poco mossa Unicredit (-0,04%). Resistono nel resto d'Europa Commerzbank (+0,28%), SocGen (+0,13%) e Credit Agricole (+0,53%). Scivola il colosso della distribuzione Kingfisher (-0,82%) dopo la trimestrale migliore delle stime, diffusa anche da Tim (-0,53%) in Piazza Affari. Deboli i petroliferi Repsol (-1,25%), Total (-0,48%)=, Shell (-0,47%) ed Eni (-0,55%). In parità Bp, che ha avviato una campagna di reclutamento per i propri siti eolici al largo delle coste. In luce gli automobilistici Daimler (+3,35%), spinta dalle stime sulle vendite di autocarri, Volkswagen (+1,4%), favorita dalla raccomandazione d'acquisto di Citigroup, e Stellantis (+1,4%), sull'onda lunga dell'accordo con Foxconn e dopo le vendite di auto in Europa. (ANSA).