Borsa: Europa riduce rialzo e attende Wall Street

MILANO, 20 MAG - Le Borse europee riducono il rialzo iniziale in attesa dell'avvio di Wall Street dove i futures sono calo. Piatta Piazza Affari dove pesano le banche in attesa delle mosse del Governo sulla proroga degli incentivi per le aggregazioni delle imprese, compresi gli istituti di credito, e l'ampliamento della percentuale di Dta da trasformare in credito d'imposta. Dopo le rassicurazioni della Fed sul rialzo dell'inflazione negli Usa l'attenzione degli investitori ora si concentra sull'andamento della ripresa economica globale. Resta alta l'attenzione sui prezzi delle materie prime mentre sul fronte valutario è in rialzo l'euro sul dollaro a 1,2194 (+0,1%). L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Avanzano Parigi (+0,4%) e Francoforte (+0,3%) mentre è in calo Madrid (-0,4%). Piatte Londra (-0,08%) e Milano (-0,07%). A Piazza Affari tra le banche soffrono Banco Bpm (-2,5%) e Bper (-1,4%). Male anche Mps (-1,2%), Mediobanca (-1,1%), Intesa (-0,7%) mentre è piatta Unicredit (+0,02%). Acquisti per Amplifon (+1,8%) e Diasorin (+1,7%). In rialzo anche Nexi (+1,2%) e Enel (+1%). In terreno positivo la Juventus (+0,3%), dopo aver conquistato la Coppa Italia. (ANSA).