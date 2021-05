Borsa: Milano lima il rialzo, festeggia la Juve

MILANO, 20 MAG - La Borsa di Milano (+0,3%) lima il rialzo iniziale. A Piazza Affari si mettono in mostra Inwit (+1,5%) e Fineco (+1,4%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 122 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,13%. In ordine sparso le banche con Unicredit (+0,5%) e Mps (+0,2%) mentre sono in calo Intesa (-0,2%), Bper (-0,7%) e Banco Bpm (-1,1%). Riduce in rialzo iniziale Tim (-0,1%), dopo i contri del trimestre. In calo i titoli legati al petrolio con Eni (-0,5%), Tenaris (-0,1%) mentre Saipem (+0,1%) è in controtendenza. Seduta in calo anche per Mediobanca (-0,7%) e Leonardo (-0,4%). Fuori dal listino principale festeggia la Juve (+1%), dopo aver conquistato la Coppa Italia. (ANSA).