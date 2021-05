Borsa: l'Europa chiude poco mossa, Londra +0,18%

MILANO, 18 MAG - Chiusura in lieve rialzo per gli indici dei principali listini europei, con gli investitori che restano alla finestra mentre soppesano le prospettive delle riaperture, i rischi di inflazione e la recrudescenza della pandemia in alcuni Paesi, come l'india. A Londra il Ftse 100 è salito dello 0,18% a 7.045 punti, a Parigi il Cac 40 ha segnato un progresso dello 0,03% a 6.369 punti mentre a Francoforte il Dax si è apprezzato dello 0,09% a 15.410 punti. (ANSA).