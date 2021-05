Giorgetti, nel dl Sostegni bis forfait per sale da ballo e gioco

ROMA, 18 MAG - "Ci sarà un fondo gestito da Mise e Mef che cercare di identificare i soggetti, dico le sale da ballo, le sale da gioco, e chiederemo la collaborazione delle categorie, per individuare questi soggetti che non hanno possibilità di fatturare da mesi, cercheremo di intervenire con una sorta di forfait piuttosto con queste misure calcolate con gli indicatori". Lo afferma il ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, parlando del prossimo decreto Sostegni-bis in occasione della presentazione del rapporto sulla ristorazione 2020 di Fipe Confcommercio. Il decreto, ha spiegato, arriverà "domani, al massimo dopodomani". (ANSA).