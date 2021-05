Stellantis e Foxconn, nasce joint venture Mobile Drive

TORINO, 18 MAG - Stellantis e Foxconn (Hon Hai Precision Industry) hanno siglato un memorandum d'intesa non vincolante per dare vita alla joint venture paritetica Mobile Drive, con sede in Olanda. L'obiettivo è velocizzare i tempi di sviluppo per fornire esperienze innovative agli automobilisti, rese possibili da elettronica di consumo avanzata, interfaccia Hmi e servizi che supereranno le aspettative dei clienti. La joint venture, in collaborazione con Fih Mobile, società sussidiaria di Foxconn, sarà in grado di mettere in campo offerte competitive per contratti globali riguardanti veicoli di Stellantis e di altre aziende del settore automobilistico . "Oggi, c'è qualcosa che conta tanto quanto un design accattivante o una tecnologia innovativa, è il modo in cui le caratteristiche all'interno dei nostri veicoli migliorano la vita dei nostri clienti. Il software è un elemento strategico per il nostro settore e Stellantis vuole esserne leader con Mobile Drive", sottolinea Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis. "I veicoli del futuro saranno sempre più guidati e caratterizzati dal software. I clienti di oggi e quelli di domani chiedono e si aspettano soluzioni sempre più creative e basate sul software, soluzioni che permettano di connettere i conducenti e i passeggeri al veicolo, dentro e fuori. Mobile Drive intende andare incontro e superare queste aspettative grazie al coinvolgimento di team di designer e di ingegneri software e hardware," aggiunge Young Liu, presidente di Foxconn. (ANSA).