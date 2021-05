Borsa: Europa prosegue in rialzo, avanzano le materie prime

MILANO, 18 MAG - Le Borse europee proseguono in rialzo con gli investitori che guardano con ottimismo ad una ripresa economica globale. I mercati valutano positivamente l'allentamento delle misure di contenimento del virus in molti Paesi, tra cui l'Italia, e l'andamento della campagna di vaccinazione. Avanzano le materie prime con l'oro che sale a 1.870 dollari l'oncia ai massimi da gennaio e il petrolio che cresce ancora con il Wti a 66,9 dollari al barile (+0,85%). Il Brent supera i 70 dollari al barile (+0,83%), ai massimi da metà marzo scorso. Segnano rialzi anche il minerale di ferro (+3,5%) e l'argento (+3,1%). L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,4%. In rialzo Londra e Francoforte (+0,4%), Parigi (+0,3%) e Madrid (+0,5%). I listini sono sostenuti dal comparto dell'energia (+1,3%), l'informatica (+0,9%) e le banche (+0,8%). In rosso le Tlc (-0,5%) e la farmaceutica (-0,3%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro passa di mano a 1,2225 a Londra, in rialzo dello 0,5% (ANSA).