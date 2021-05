Borsa: Milano prosegue in rialzo, sprint di Mps e Amplifon

MILANO, 18 MAG - La Borsa di Milano (+0,74%), prosegue in stabile rialzo rispetto all'avvio di seduta. A Piazza Affari sprint di Mps (+2,5%) e Amplifon (+2,9%). Lo spread tra Btp e Bund tedesco si attesta a 123 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,13%. Seduta all'insegna degli acquisti per Generali (+0,8%), dopo i conti del trimestre. In rialzo Mediobanca (+1,5%), dopo l'uscita di Fininvest che ha ceduto la sua quota del 2% di Piazzetta Cuccia. Tonica Mediaset (+2,2%). In rialzo le banche dove si mette in mostra Banco Bpm (+1,5%). Bene anche Unicredit (+1,6%), Intesa e Bper (+0,9%). In luce i titoli legati al petrolio con Saipem (+1,8%), Eni (+0,8%) Tenaris (+1%). In rosso Atlantia (-0,9%), Tim (-0,4%), Terna e Banca Generali (-0,3%). (ANSA).