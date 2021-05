Fininvest esce da Mediobanca, ceduto il 2% per 174 milioni

MILANO, 17 MAG - Fininvest ha ceduto l'intera partecipazione detenuta in Mediobanca, pari a 17.713.785 azioni corrispondenti a circa il 2% del capitale per un controvalore di circa 174 milioni di euro. L'operazione, si legge in una nota, rientra in una logica di "razionalizzazione e di ribilanciamento del proprio portafoglio di investimenti finanziari". (ANSA).