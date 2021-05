Borsa:Asia chiude contrastata con nuovi contagi,sale la Cina

MILANO, 17 MAG - Le Borse asiatiche chiudono contrastate con la Cina che avanza dopo i dati sulla produzione industriale. Gli investitori guardano con timore alla ripresa dei contagi nell'area e ai rischi di una inflazione globale. Resta alta l'attenzione sull'andamento delle materie prime con il petrolio e l'oro in testa. Tokyo archivia la seduta in calo dello 0,92%. Sul fronte dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 109,30 e sull'euro a 132,60. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong e Shanghai (+0,6%), Shenzhen (+1,1%) e Mumbai (+1%) mentre è in rosso Seul (-0,6%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati dei prezzi al consumo dell'Italia. Dagli Stati Uniti previsto l'indice del mercato immobiliare residenziale. (ANSA).